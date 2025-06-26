В Армении арестовали 15 человек по обвинению в подготовке к захвату власти

Суд в Армении по ходатайству Следственного комитета арестовал 15 человек, обвиняемых в подготовке к терактам с целью захвата власти в республике. Под арестом оказались в том числе участники оппозиционного движения «Священная борьба» и его лидер — архиепископ Баграт Галстанян.

Как сообщил СК Армении, в ходе продолжающихся обысков в домах участников «Священной борьбы» были обнаружены «опасные предметы», предназначенные для повреждения проводов электроснабжения и интернет-связи. Прежде ведомство утверждало, что в ходе обысков были найдены боеприпасы, огнестрельное оружие, планы действий и список лиц, которые должны были занять должности в исполнительной власти после госпереворота.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя задержание оппозиционеров, заявил, что власти предотвратили «зловещий план криминального олигархического духовенства». По данным СК, Баграт Галстатян – критик армянского премьера, возглавлявший масштабные протесты в прошлом году — вместе со сторонниками планировал создать «неконтролируемые ситуации» в населенных пунктах Армении с помощью поджогов и взрывов с применением тысяч зажигательных устройств. Фигуранты дела вину не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Лусине Баласян