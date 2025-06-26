Анна Зверева возглавила управление благоустройства в администрации Ижевска

Экс-руководителя МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ) Анну Звереву назначили с 26 июня замглавы Ижевска—начальником управления благоустройства и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В 2021-2023 годах работала в различных коммерческих организациях на руководящих должностях. С 2024 года возглавляла СБиДХ»,— говорится в сообщении. В марте 2025 года глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу команды Ижевска в части дорожного ремонта, добавив, что ответственной за муниципальные трассы стала Анна Зверева.

Данные о новом начальнике СБиДХ отсутствуют как на сайте администрации, так и в системе «СПАРК-Интерфакс». В должности госпожа Зверева сменила Рафаэля Ниязова, который руководил управлением с июля 2024 года.