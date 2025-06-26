В Красноярске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Правоохранительные органы задержали двух жителей Красноярска и сотрудницу МФЦ, подозреваемых в организации незаконной миграции в регион. Следствие считает, что они незаконно выдали право на временное пребывание около 1 тыс. иностранцам. Против фигурантов возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

Злоумышленники действовали в период с января 2022 по апрель 2025 года и помогали приезжим с фиктивной регистрацией и трудоустройством. Так двое задержанных подыскивали квартиры в аренду для иностранцев, а затем ставили их на учет без ведома арендодателя. После этого сотрудница МФЦ по недостоверным документам ставила приезжих на миграционный учет.

За свои услуги фигуранты просили от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей. В их домах провели обыски, следствие устанавливает точное число незаконных мигрантов. Решается вопрос об избрании преступникам меры пресечения.

Ранее прокуратура утвердила обвинение в организации незаконной миграции против руководства Регионального технического колледжа (РТК). Следствие считает, что фигуранты за два года зачислили в колледж 189 фиктивных студентов. В мае обвинение по такой же статье предъявили директору Международного центра тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН и его подчиненным.

Никита Черненко