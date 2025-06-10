Руководство колледжа в Приморье обвинили в махинациях с иностранными студентами

Зампрокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинение по уголовному делу об организации незаконной миграции в «Региональном техническом колледже» (РТК). По версии следствия, руководство и преподаватели РТК зачислили иностранцев для обучения на платной основе иностранцев. Дипломы они получили без посещения занятий.

Обвинения предъявлены директору РТК Александру Ильченко, двум его заместителям, двум преподавателям и пособнику, который отвечал за поиск потенциальных клиентов. В зависимости от роли в совершенных преступлениях, фигурантам предъявили превышение должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствие утверждает, что фигуранты дела зачисляли в колледж 189 фиктивных студентов в период с ноября 2021 по июнь 2023 года. Ранее СКР сообщал, что их было не менее 70. Наличие дипломов позволило иностранцам получить разрешения на временное проживание в России.

«Директор колледжа также обвиняется в зачислении на места, обеспеченные бюджетным финансированием 16 иностранных граждан, ранее зачисленных для обучения на платной основе, что привело к необоснованным затратам субсидий на общую сумму свыше 1,4 млн руб.»-- говорится в сообщении надзорного ведомства. Один из преподавателей, по версии следствия, незаконно получил 860 тыс руб. от фиктивных студентов «за непроведение занятий и проставление отметок об успеваемости».

Имущество и денежные средства обвиняемых на сумму свыше 1,8 млн руб. арестовали. Надзорное ведомство в судебном порядке добивается признания недействительными дипломов о среднем профессиональном образовании, выданных иностранцам.

Согласно сайту РТК, колледж ведет обучение по нескольким специальностям, в том числе «сварщик», «мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», «мастер по ремонту автомобилей».

Алексей Чернышев, Владивосток