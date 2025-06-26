Неосторожность при сжигании мусора названа причиной пожара в промзоне Дзержинска

Причиной пожара, произошедшего 25 июня на территории завода в Дзержинске Нижегородской области, названа неосторожность при сжигании мусора. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на территории бывшего завода «Заря» произошел вчера на площади 500 кв.м. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, рабочий сжигал мусор в металлическом ящике, но все вышло из-под контроля и начался пожар.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на территории ООО «ПромАльянс» (улица Лермонтова, 20)

Работнику за неосторожное обращение с огнем грозит административная ответственность. Дознаватели продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Галина Шамберина