В Дзержинске ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода «Заря»

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске (Нижегородская область). По данным МЧС, днем 25 июня там загорелись бочки с краской. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Роспортребнадзор начал исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Санитарные врачи рекомендовали жителям при появлении запаха гари в жилой зоне избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, при выходе на улицу использовать маски и респираторы.

Андрей Репин