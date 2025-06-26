В аэропорту Казани задержаны 14 рейсов на 30 минут и более, включая семь вылетов и семь прилетов. Один рейс прибытия отменен. Наибольшие задержки коснулись рейсов авиакомпаний «Северный Ветер» и «Россия» — до 10 часов. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержали 14 рейсов и отменили один

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержали 14 рейсов и отменили один

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Максимальная задержка у рейса «России» в Санкт-Петербург — на 10 часов 10 минут с 22:30 до 08:40 следующего дня. Рейс «Северного Ветра» в Сочи задержан на семь часов 45 минут, в Калининград — на шесть часов, в Санкт-Петербург — на шесть часов 40 минут. Рейсы «Ютэйра» в Уфу и «Аэрофлота» в Москву задержаны на час 15 минут и час соответственно. Рейс «Сибири» в Новосибирск отложен на 45 минут.

Среди прилетающих рейсов наибольшие задержки у «Северного Ветра» из Сочи и Калининграда — на шесть часов 30 минут и пять часов 40 минут. Рейс «Ютэйра» из Уфы задержан на час 35 минут, «Икара» из Мурманска — на час 15 минут, «Аэрофлота» из Москвы — на час, «Северного Ветра» из Сочи — на 50 минут, «Сибири» из Новосибирска — на 45 минут.

Также отменен рейс «Северного Ветра» из Санкт-Петербурга, который должен был прибыть в 14:20.

25 июня аэропорт Казани был закрыт с 11:45. Ограничения были сняты лишь к полуночи. За это время в гавани было задержано около 40 рейсов, а еще 15 были отменены. В тот же день с 11:00 до 13:00 над территорией Татарстане сбили два беспилотника, а накануне пять.

Анар Зейналов