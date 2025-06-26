Акционеры Мосбиржи согласовали выплату дивидендов за 2024 год

Акционеры Московской биржи (MOEX: MOEX) утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 26,11 руб. на акцию, передает «Интерфакс». В общей сложности на выплаты направят 59,4 млрд руб. Это составляет 75% от чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2024 год.

Акционерами Мосбиржи являются более 550 тыс. физлиц и почти 1,2 тыс. юрлиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 64%.

За прошлый год Мосбиржа получила 79,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше в годовом выражении. По итогам 2023 года биржа выплатила дивиденды в размере 17,35 руб. на акцию. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль Мосбиржи упала на 33% и составила чуть менее 13 млрд руб.

О ситуации на бирже — в материале «Ъ» «Рынки упали духом».