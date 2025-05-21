Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2025 года упала ниже 13 млрд руб.

По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) по МСФО составила чуть меньше 13 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль сократилась на 33%. Этот результат оказался ниже, чем прогнозировали аналитики, опрошенные накануне публикации отчетности «Интерфаксом». Согласно консенсус-прогнозу, аналитики ожидали снижения прибыли лишь на 28%, до 14 млрд руб.

При этом в предыдущие пять лет торговая площадка демонстрировала рост прибыли в первом квартале по отношению к показателю предшествующего года. Соизмеримое падение прибыли в годовом выражении (на 29%) произошло в первом квартале 2019 года.

Снижение прибыли в отчетный период произошло на фоне продолжения роста комиссионных доходов, которые достигли исторического максимума в 18,5 млрд руб. Это совпало с оценкой аналитиков. Однако чистые процентные доходы в первом квартале 2025 года составили всего 10,1 млрд руб.— почти в два раза меньше, чем годом ранее. Кроме того, за год на 32% выросли операционные расходы, составив 12,9 млрд руб. (по оценке аналитиков — 12,8 млрд руб.). В частности, расходы на рекламу и маркетинг выросли в два раза, почти до 2 млрд руб. Также увеличились расходы на персонал — на 21%, до 6,84 млрд руб.

После публикации отчетности акции Московской биржи упали в цене. В ходе первого часа торгов основной сессии котировки достигали отметки 192,5 руб., что на 2% ниже закрытия предыдущего дня. К 13:00 стоимость акций составила около 193,9 руб., что на 1,3% ниже закрытия вторника. Индекс Московской биржи к этому времени снизился лишь на 0,4%, до отметки 2822 пункта.

Андрей Ковалев