В застройку Гачи девелопер «Талан» инвестирует 18,7 млрд рублей

Девелопер «Талан» планирует вложить в жилую застройку бывшего рынка Гача в Перми 18,7 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор группы Константин Макаров на форуме недвижимости в Сочи «Движение». Реновации на месте Гачи подлежит свыше 3,5 га между шоссе Космонавтов, улицами Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны. На этой территории компания возведет около 91,5 тыс. кв. м жилья с полным набором объектов инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

«Талан» ведет проект по освоению бывшего оптового рынка вместе с бизнесменами Биняминовыми, владевшими территорией. В состав ЖК войдут комплекс многоквартирных домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине реки Данилихи. Разрешение на I этап строительства жилья в этой локации компания получила 10 апреля. Комплекс будет называться «Городские кварталы Талан».

По словам руководителя «Талана», федеральный застройщик в ближайшей перспективе инвестирует 212,4 млрд руб. в шесть новых проектов в городах. Помимо «Городских кварталов» на месте Гачи в Перми, среди них московский проект Injoy (102 млрд руб.), ЖК в микрорайоне Новосибирска Клюквенный (15,8 млрд руб.), два проекте в Екатеринбурге – квартал «Курчатов» в Академическом районе (20 млрд руб.) и квартал «Береговой» на набережной Нижне-Исетского пруда (31,2 млрд руб.). Также «Талан» готовится к освоению территории в поселке Октябрьский на границе с Ижевском (24,7 млрд руб.).