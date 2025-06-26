Суд взыскал 300 млн рублей с компании Елены Кретовой в пользу агрофирмы «Ариант»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление национализированной агрофирмы «Ариант» к ООО «Консультанты Урала» (принадлежит Елене Кретовой, дочери экс-владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова). Истец требовал взыскать с ответчика 295 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Решение принято 26 июня. По данным суда, предметом спора стала задолженность по договору займа от 1 декабря 2023 года на сумму 265 млн руб., а также проценты за использование этих денег в размере 30,7 млн руб. «Консультантам Урала» также необходимо компенсировать расходы по уплате госпошлины в 1,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил еще один иск о взыскании 489 млн руб. долга по договору займа с ООО «Консультанты Урала». Требования предъявило ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край).

Кроме того, в настоящий момент суд рассматривает еще одно заявление к компании Елены Кретовой. ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» требует с «Консультантов Урала» более 12,8 млн руб. процентов за пользование займом. Судебное заседание по делу назначено на 3 июля.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет указанной суммы в пользу государства были изъяты акции ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).

Ольга Воробьева