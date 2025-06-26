СКР расследует удар БПЛА ВСУ по автомобилю с гумпомощью в Курской области

СКР устанавливает обстоятельства удара украинского беспилотника по машине, в которой везли гуманитарную помощь для жителей Курской области. В результате пострадал водитель. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала «Ъ», что нападение произошло 11 июня в районе села Поповка Рыльского района. Беспилотник подлетел к автомобилю, а затем детонировал. 53-летний водитель получил осколочные ранения, машина также повреждена.

Ранее на неделе Следственный комитет установил личности двух командиров ВСУ, которые причастны к вывозу жителей Курской области. Это военный комендант генерал-майор Эдуард Москалев и пресс-офицер комендатуры полковник Алексей Дмитрашковский. 23 июня СКР возбудил уголовное дело о теракте после ракетных ударов ВСУ по Курской области.

Никита Черненко