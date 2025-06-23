СКР возбудил дела о теракте после ракетных ударов по Курской области

Военные следователи СКР возбудили уголовные дела о теракте (ст. 205 УК) после ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по селам Пригородняя Слободка, Званное, Гончаровка и 2-я Мужица в Курской области с использованием ракет, беспилотников и FPV-дронов. В результате двух атак, которые произошли 16 и 17 июня, погибли четыре человека.

«Ведется работа с очевидцами, назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба гражданскому населению»,— говорится в сообщении СКР. Следователи также устанавливают личности украинских военнослужащих, причастных к атакам.

16 июня при ударе по селу Пригородняя Слободка повреждения получили десять жилых домов. Следователи нашли на месте взрыва обломки РСЗО HIMARS. В тот же день при атаке БПЛА погиб мужчина в деревне 2-я Мужица. При ударе FPV-дрона в Гончаровке погибла женщина.

На следующий день, как сказано в сообщении СКР, ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в селе Званное. Погибли два местных жителя. Повреждения получили жилые дома и школа.