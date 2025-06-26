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Футбольный клуб «Химки» исключен из РФС

Подмосковный клуб «Химки» исключен из Российского футбольного союза (РФС). Единогласное решение было принято на ежегодной конференции организации, которая проходит в Москве.

Кроме того, из РФС был исключен клуб «Знамя Труда» Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Также члены РФС проголосовали за прием махачкалинского «Динамо» в состав организации.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, на 2 очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». 24 мая РФС не выдал команде лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Это решение было принято из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. 5 июня стало известно, что футбольный клуб намерен обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении деятельности.

В следующем сезоне РПЛ «Химки» заменит «Пари Нижний Новгород», занявший 13-е место в чемпионате России. В стыковых матчах команда уступила «Сочи» из Первой лиги и должна была вылететь из высшего дивизиона по спортивному принципу.

Таисия Орлова

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