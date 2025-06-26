Правительство Татарстана выделило дополнительно 2,1 млрд руб на ремонт дорог общего пользования в 2025 году. Общая сумма на строительство и ремонт дорог выросла с 39,1 до 41,2 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на ремонт дорог выделили еще 2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане на ремонт дорог выделили еще 2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Общие затраты на дорожные программы составят 25,6 млрд руб против ранее запланированных 23,5 млрд. Еще почти 9 млрд выделят в рамках программы «Инфраструктура для жизни» на приведение в нормативное состояние дорог и искусственных сооружений. Федеральный бюджет направит еще 7,1 млрд руб, республиканский — 1,8 млрд.

На транспортную инфраструктуру Казанской агломерации направят 2 млрд руб, Набережночелнинской — 1,3 млрд, Нижнекамской — 480 млн руб. Обновление дорог регионального и межмуниципального значения обойдется в 1,3 млрд руб.

В Казани планируют отремонтировать дороги на улицах Октябрьской, Курашова, Товарищеской, Сахалинской, Журналистов, Галиаскара Камала, Рахимова, Аделя Кутуя, Воровского, Декабристов, Амирхана и проспекте Ямашева. На эти работы потратят около 2,7 млрд руб. Также отремонтируют мост через Булак на улице Кави Наджми и путепровод на улице Достоевского за 850 млн руб. На реконструкцию Горьковского шоссе выделят 132,9 млн руб.

В феврале кабмин Татарстана утвердил, что в 2025 году на ремонт и строительство дорог выделят 39,1 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году на программу дорожных работ в республике было направлено 83 млрд руб.

Анар Зейналов