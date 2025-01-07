Обновили республику

В 2024 году в Татарстане на программу дорожных работ выделили 83 млрд руб. Были открыты съезды на дорогу Казань — Оренбург, обновлены участки федеральной автомагистрали М-7 «Волга» у Иннополиса, а также Горьковское шоссе и трасса «Большой Зеленодольск». Также была завершена трасса Алексеевское — Альметьевск и второй этап Вознесенского тракта. Новое здание Театра имени Галиаскара Камала получило документ о технической готовности, а парк «Елмай» стал крупнейшим и самым дорогим детским пространством в республике. Кроме того, в Казани подготовили 17 спортивных объектов к Играм БРИКС на сумму 5,1 млрд руб., а на строительство школ и детских садов выделено 39 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дороги Татарстана

В конце ноября глава ФКУ «Волго-Вятскупрдор» Илдар Мингазов сообщил, что в 2024 году на территории Татарстана были достигнуты рекордные объемы строительства и реконструкции дорожной инфраструктуры. Всего на программу дорожных работ направили 83 млрд руб. За год в республике уложили 1,8 млн тонн асфальта и смесей на площади 5,4 млн кв. м.

На обновление участков автодорог в Казани в рамках подготовки к Спортивным играм стран БРИКС и саммиту направили 4,4 млрд руб. В этот список вошли дороги шести районов столицы Татарстана.

В ноябре в Татарстане завершили строительство дополнительного съезда на дорогу Казань — Оренбург на 822-м километре автотрассы М-12 «Восток». Строительство автотрассы М-12 между Москвой и Казанью завершилось в конце 2023 года, продолжаются работы по ее продлению до Екатеринбурга и Тюмени.

12 декабря в Татарстане в один день был дан старт движению по трем новым дорогам: участку федеральной автомагистрали М-7 «Волга» у Иннополиса, обновленному Горьковскому шоссе и трассе «Большой Зеленодольск». За день были открыты 10 км участка трассы М-7, 17 км обновленного Горьковского шоссе в Казани и 6,6 км дороги «Большой Зеленодольск».

Трасса Алексеевское — Альметьевск была открыта 26 декабря, ее протяженность составила 145 км. Эта дорога — часть маршрута Шали (М7) — Бавлы (М5) и войдет в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай. Новая магистраль была построена со значительной федеральной поддержкой и с участием частного инвестора. Стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск составит 4,5 руб. за километр для автомобилей I категории, 6,75 руб. для II категории, 9 руб. для III категории и 18 руб. для IV категории. На начальном этапе, пока дорога будет работать в тестовом режиме, плата за проезд взиматься не будет.

В этот же день был открыт второй этап Вознесенского тракта в Казани. Строительство тракта обошлось в 27 млрд руб., из которых около 80% были выделены из федерального и республиканского бюджетов, а оставшуюся часть составили частные инвестиции. Этот проект стал первой построенной с нуля вылетной магистралью в новейшей истории города. Первый этап Вознесенского тракта, который был введен в эксплуатацию в прошлом году, проходит от Гвардейской улицы до проспекта Победы. Второй этап тракта соединяет проспект с федеральной трассой М-7.

Проезд по первому этапу, который проходит внутри города, будет бесплатным, в то время как второй этап, ведущий за город, будет платным. Стоимость проезда составит 90 рублей для автомобилей I категории (в часы пик — 150 рублей). Для машин II категории цена составит 150 рублей, для III категории — 250 рублей, а для IV категории — 350 рублей. До 11 января, пока дорога будет эксплуатироваться в тестовом режиме, плата за проезд взиматься не будет.

Новое здание Театра имени Галиаскара Камала

Строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала началось еще в 2023 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Спроектировало новое здание театра бюро Wowhaus в сотрудничестве с японским архитектором Кэнго Кума, немецкой инженерной компанией Werner Sobek и проектно-творческой мастерской казанского архитектора Германа Бакулина.

Здание театра планировали достроить к саммиту БРИКС в октябре, однако уже после окончания саммита заместитель премьер-министра Татарстана отметил, что до завершения не хватило 20 дней, а уже в начале ноября раис Татарстана Рустам Минниханов объяснил, что важно не гнаться за сроками, а уделять особое внимание качеству работ. Позже Рустам Минниханов добавил, что возведение здания в столь короткий срок можно считать мировым рекордом.

В итоге строительство объекта площадью почти 57 тыс. кв. м было завершено в декабре. Позже здание театра получило заключение о соответствии (ЗОС) — документ говорит о технической готовности объекта к эксплуатации — и его поставили на кадастровый учет.

Восьмиэтажное здание Театра Камала возвели на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Здание рассчитано на 1370 посадочных мест в четырех залах. Застройщиком выступил Главинвестстрой Республики Татарстан. На прилегающей территории площадью 21,5 тыс. кв. м оборудовано 140 парковочных мест.

Рядом с объектом также располагается парк, где небольшая площадь, сад на берегу озера Кабан, садовая мебель, «зрительные» зоны и т. д. На создание парка выделили около 1,1 млрд руб.

Общественные пространства

Самым крупным открытым объектом в общественном пространстве Казани стал детский парк «Елмай». Этот парк также самое большое открытое пространство для детей в Татарстане. Он расположен между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Татарстана. На его строительство был выделен 1 млрд рублей.

Еще в июне в рамках подготовки к Спортивным играм стран БРИКС и последующему саммиту было потрачено около 1,78 млрд рублей на благоустройство общественных пространств. Наибольшая сумма — 468 млн рублей — была выделена на установку 56 новых динамичных фонтанов и освещения на протоке Булак.

Более 423 млн рублей было потрачено на ремонт улицы Баумана, где заменили брусчатку, освещение и ливневые лотки. 309 млн рублей выделили на реконструкцию входной группы в парк Горького, включая озеленение территории и благоустройство парадной зоны. На капитальный ремонт в парке Тысячелетия было выделено 204 млн рублей, в рамках которого заменили инженерные сети, элементы уличного освещения, скамейки и мусорные баки, а металлическое ограждение заменили на живую изгородь.

На площади Тысячелетия отремонтировали подземный переход за 165 млн руб., на Оренбургском тракте при выезде из аэропорта Казань установили новую стелу «Казань» стоимостью 130 млн руб., на благоустройство сквера Котельникова было потрачено 46 млн руб., а 34 млн руб. выделено на реконструкцию сквера Коротченко.

Также в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов и подготовки к предстоящему саммиту стран БРИКС в Казани обновили фасады и крыши 88 домов. Всего в 2024 году в Республике Татарстан на ремонт многоквартирных домов выделили 8,5 млрд руб. на ремонт 748 домов.

Медицина

В феврале в Казани открыли перинатальный центр на базе роддома больницы № 7. По данным на начало декабря, в центре уже родилось более 8,5 тыс. детей. Мощность перинатального центра составляет 245 коек. С июня по 1 декабря 2024 года реабилитационную помощь получили 106 новорожденных, для которых в центре развернуто 18 коек. Строительство перинатального центра обошлось приблизительно в 1 млрд руб.

28 декабря в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани открылась новая многопрофильная поликлиника, которая рассчитана на 750 посещений в смену. Площадь медицинского учреждения составляет 12 тыс. кв. м. Поликлиника обслуживает около 35 тыс. жителей района, а в будущем, с учетом развития жилого комплекса, число пациентов может увеличиться до 70 тыс. человек. Общая стоимость объекта составила предположительно 812,7 млн руб.

Спортобъекты

К спортивным играм стран БРИКС в Казани подготовили 17 объектов за 5,1 млрд руб. Центральный стадион реконструировали за 1 млрд руб. В рамках подготовки к соревнованиям на арене заменили беговые дорожки и пластиковые кресла, отремонтировали крышу, фасад и инженерные сети, а также обновили входные группы. На галереях стадиона усилили стены и балки прокатными элементами, обновили стены и потолки. Также были заменены беговые дорожки в крытом легкоатлетическом манеже. Помимо стадиона, ремонт провели в центре волейбола, дворце единоборств «Ак барс», центре бокса и настольного тенниса, а также в «Татнефть Арене».

В Казани также обновили бассейн «Буревестник» на 109 млн руб., спортивный комплекс «Тулпар» — за 169,4 млн руб., комплекс пляжных видов спорта — за 92 млн руб., центр гимнастики — за 140 млн руб., центр гребных видов спорта — за 969,7 млн руб., Дворец водных видов спорта — за 913 млн руб., а Академию тенниса — за 830,6 млн руб. Косметический ремонт был проведен и в экстрим-парке «Урам».

Школы и детские сады

В Татарстане за год построили десять детских садов, восемь школ и три учебных корпуса, которые в сумме могут разместить 9,8 тыс. учащихся. На их строительство выделили 39 млрд руб.

Так, в Куюках воздвигли пристройку корпуса на 600 мест к школе, дополнительный корпус для начальных классов в Кукморе создал 9835 школьных мест, а в Казани построен учебный корпус в лицее № 2. Кроме того, был проведен капремонт на 236 объектах. В основном это пищеблоки, школы, детские сады.

Влас Северин