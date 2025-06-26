Корпорация МСП начала предоставлять спецгарантии турбизнесу Анапы

Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение малому и среднему бизнесу Анапы и Темрюкского района, занятому в сфере туризма. Гарантии распространяются на займы в государственных микрофинансовых организациях до 5 млн руб. и банковские кредиты до 50 млн руб., сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спецгарантии может получить малый и средний бизнес, пострадавший в результате разлива нефтепродуктов, без ограничения по отраслям. В рамках программы предоставят согарантию региональных гарантийных организаций (РГО) и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных.

«Механизм согарантии даст возможность предпринимателям получить займ или кредит, который они не могли бы привлечь без «плеча» Корпорации из-за отсутствия необходимого залога. Он также позволит стимулировать банки активнее предоставлять кредитные средства бизнесу, пострадавшему в результате ЧС в Керченском проливе»,— отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Туризм.РФ может направить 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса Анапы на фоне ЧС.