Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию в речи после саммита НАТО

На закрытой встрече в рамках саммита НАТО президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В итоговом коммюнике формулировки о стране «были детально выверены», пишет агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters

По данным Bloomberg, президента Украины Владимира Зеленского разочаровала такая позиция и отказ стран НАТО от признания России агрессором. Из коммюнике следует, что РФ осталась в статусе «угрозы».

Собеседники агентства считают, что господин Трамп почти отказался от попыток мирного урегулирования конфликта на Украине. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на пресс-конференции американский лидер также не ответил на вопрос о продолжении оказания помощи Киеву. По мнению источников Bloomberg, такая риторика США «вполне устраивает» президента России Владимира Путина.

Саммит НАТО состоялся накануне в Гааге. Основной повесткой встречи было увеличение расходов альянса на оборону. Теперь при их расчете будут учитываться в том числе прямые взносы Украине. Также страны—члены НАТО поддержали позицию Дональда Трампа, отказавшись от жесткой риторики в отношении России. The Telegraph писала, что одна из причин — опасение господина Трампа о возможном срыве переговоров России и Украины.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Блок платежом красен».