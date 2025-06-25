Telegraph: страны НАТО смягчили критику России из-за Трампа

Британская газета The Telegraph обратила внимание, что в коммюнике по итогу саммита НАТО в Гааге формулировки стали мягче в сравнении с черновым вариантом заявления, который был у газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Издание напоминает, что в версиях прошлых годов альянс четко обозначал свою позицию по конфликту на Украине. В частности, в коммюнике после саммита 2023 года вина за начало боевых действий возлагалась на Россию, а также говорилось о будущем вступлении Украины в НАТО. Нынешний проект не имеет таких тезисов, пишет The Telegraph.

Предполагается, что отказ от жесткой риторики связан с опасением президента США о возможном срыве переговоров России и Украины. Издание уточняет, что президент Украины Владимир Зеленский и в этот раз добивался от стран НАТО осуждения действий России на Украине. Однако такое решение не было поддержано участниками альянса.

При этом все страны НАТО по-прежнему обязуются помогать Украине, говорится в тексте. Теперь при расчете оборонных расходов участников альянса будут также учитываться прямые взносы в оборонную промышленность Украины.

Также издание отмечает, что саммит длился намного меньше обычного. Выступление президента США Дональда Трампа состояло всего из 400 слов вместо примерно 5 тыс. слов, произносимых им в среднем на предыдущих встречах. Предполагается, что объем речи был сокращен намеренно, чтобы сосредоточиться на основной теме саммита — увеличении расходов на оборону стран НАТО до 5% ВВП.

Екатерина Отрашкевич