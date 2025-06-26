В Тюменской области отменили запрет на посещение лесов

С 27 июня в Тюменской области отменяется запрет на посещение лесов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Несмотря на это, в пожароопасный сезон глава региона призвал соблюдать правила пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В лесу запрещено разводить костры, жечь мусор и траву, проводить пожароопасные работы. «Главная причина природных пожаров — человеческий фактор. Мы обязаны внимательно относиться к природе и ответственно вести себя в лесу, чтобы избежать возгораний»,— подчеркнул губернатор.

Напомним, пожароопасный режим в регионе был введен 5 апреля. Начало пожароопасного сезона в Тюменской области установлено с 1 апреля: в лесах для наблюдения за обстановкой используется авиация и 60 беспилотных летательных аппаратов, а система мониторинга из 104 камер покрывает 76% территории региона.

Ирина Пичурина