Импорт бананов на Кубань за четыре месяца сократился почти на 90%

В Краснодарский край за январь—май 2025 года ввезли 23,28 т бананов, что на 88,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем поставок составил 202,57 т. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными странами-поставщиками остаются Индия и Египет. Крупнейшим импортером продукции на Кубани выступает компания ООО «Гранд Трейд».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что готовность экспериментальных теплиц для выращивания бананов на территории КФХ «Ачигварское озеро» в Сочи составляет порядка 30%. Работы ведутся в плановом режиме, рисков срыва сроков строительства или закладки первых плантаций на текущем этапе не зафиксировано.

Нурий Бзасежев