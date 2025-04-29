В Сочи на треть готовы экспериментальные теплицы для бананов

Готовность экспериментальных теплиц для выращивания бананов на территории КФХ «Ачигварское озеро» в Сочи составляет порядка 30%. Работы ведутся в плановом режиме, рисков срыва сроков строительства или закладки первых плантаций на текущем этапе не зафиксировано. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на гендиректора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрея Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Платонова, каждая из теплиц будет занимать около 500 кв. м, а получение первого урожая планируется в конце 2025 года — начале 2026-го. Предполагаемая розничная цена отечественного банана составит 120–140 руб. за килограмм при расчетной себестоимости 50–80 руб.

В дальнейшем, как уточнил собеседник, возможно расширение проекта: планируется строительство дополнительных тепличных комплексов на территории сочинских фермерских хозяйств, где помимо бананов будут выращиваться овощи, зелень и тропические культуры.

Вячеслав Рыжков