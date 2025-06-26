В Новосибирске на 41% выросло количество пунктов выдачи интернет-заказов

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Новосибирске за год — с июня 2024 года по июнь 2025-го увеличилось на 41,2%, до 2,4 тыс., подсчитал 2ГИС. В Омске в этот период число ПВЗ выросло на 34,1% до 1,2 тыс., в Красноярске на 26,2% до 1,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рост числа ПВЗ происходит на фоне сокращения количества постаматов, которые менее удобны для покупателей и маркетплейсов, отмечают в сервисе. Таких терминалов за последний год в городах-миллионниках стало меньше на 4,5%.

Эксперты связывают динамику с низким порогом входа для малого бизнеса (от 200 тыс. руб. инвестиций). Впрочем, спрос на франшизы ПВЗ уже снижается из-за насыщения рынка.

Как писал «Ъ-Сибирь» в апреле 2025 года, маркетплейсы наращивают количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионах Сибири. Например, Ozon по итогам прошлого года открыл около 3,2 тыс. новых пунктов выдачи в СФО, увеличив общее число на 33%. Среди регионов больше всего пунктов было открыто в Красноярске — к концу 2024 года этот показатель вырос в 1,8 раза, в Томске — в 1,6 раза, в Новосибирске, Омске и Барнауле — в 1,5 раза.

Wildberries за весь 2024 год в Сибирском федеральном округе открыл около 3 тыс. пунктов выдачи, что почти в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Число ПВЗ в округе уже достигает 6,5 тыс. точек — это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Только за январь-март маркетплейс открыл в СФО 550 пунктов.

Лолита Белова