Маркетплейсы раскинули сети

В Сибири растет число пунктов выдачи заказов с маркетплейсов. Так, в 2024 году количество точек Wildberries увеличилось на 50%, Ozon — на 33%, «Яндекс Маркета» — на 15%. В 2025 году сети намерены сохранить эту динамику. Способствует развитию пунктов выдачи рост рынка электронной торговли — крупнейшие маркетплейсы расширяются в регионах. Впрочем, насыщенность растет, а вместе с тем рынок становится все более конкурентным. Эксперты полагают, что в скором времени в крупных городах количество ПВЗ превысит спрос на них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сибири растет спрос на франшизы крупнейших маркетплейсов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Сибири растет спрос на франшизы крупнейших маркетплейсов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Маркетплейсы наращивают сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионах Сибири. Например, Ozon по итогам прошлого года открыл около 3,2 тыс. новых пунктов выдачи в СФО увеличив общее число на 33% до 6 тыс., из них около 1,5 тыс. находятся в маленьких городах (в 4,5 раза больше, чем в 2023 году). Среди регионов больше всего пунктов было открыто в Красноярске — к концу 2024 года этот показатель вырос в 1,8 раза, в Томске — в 1,6 раза, в Новосибирске, Омске и Барнауле — в 1,5 раза.

Wildberries за весь 2024 год в Сибирском федеральном округе открыл около 3 тыс. пунктов выдачи, что почти в 2,5 раза превышает показатели 2023 года. Число ПВЗ в округе уже достигает 6,5 тыс. точек — это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Только за январь-март в СФО открылось 550 пунктов.

«Большинство уже действующих пунктов выдачи в Сибири партнерские — они развиваются собственниками ПВЗ»,— рассказал представитель Wildberries Дмитрий Борщевский.

«Яндекс Маркет» в прошлом году увеличил количество ПВЗ почти на 15%.

Основная часть ПВЗ маркетплейсов расположена в Новосибирске, Иркутске и Красноярске — крупных населенных пунктах. Однако в последнее время маркетплейсы наращивают сети ПВЗ и в малых населенных пунктах, в которых проживает менее 100 тыс. человек. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, основным драйвером рынка является рост онлайн-торговли. Сейчас 76% объема покупок в интернете генерируют регионы, а на Москву и Санкт-Петербург приходится всего 24% (против 80% ранее), отмечает он. В ряде регионов Сибири доля онлайн-продаж в общем объеме превышает общероссийский показатель (16,2%), например в Алтайском крае — 26%, Тыве — 23%.

Рост рынка электронной торговли в свою очередь заставил крупнейшие маркетплейсы шире раскидывать сети пунктов выдачи заказов и предлагать партнерам более выгодные условия. Лидером по количеству ПВЗ является Ozon и Wildberries, на которые приходится более 80% от общего числа, приводит данные ведущий аналитик направления «Логистика» в Data Insight Сергей Семко.

Растет также спрос на франшизы со стороны предпринимателей, желающих открыть пункты выдачи заказов. По данным Franshiza.ru, интерес к запуску ПВЗ в Сибири по итогам прошлого года увеличился на 11% — это один из самых высоких показателей в России. При этом около половины из всех запросов приходится на франшизу Ozon.

«Для предпринимателей открыть такой бизнес сравнительно просто: порог входа невысок, а бизнес-процессы — просты и понятны»,— объясняет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Средняя стоимость покупки такого бизнеса составляет около 1 млн руб.

Маркетплейсы намерены продолжать наращивать количество партнерских пунктов выдачи в Сибири. Вместе с тем, эксперты отмечают, что в скором времени в крупных городах количество таких пунктов превысит спрос на них. Поэтому развитие в основном будет происходить преимущественно в малых городах и селах, где пока нет ПВЗ, говорит президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Сами маркетплейсы продолжат стимулировать открытия в малых населенных пунктах.

Лолита Белова