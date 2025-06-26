Австралия ввела санкции против певца Shaman, Арама Габрелянова, Вячеслава Манучарова

Власти Австралии ввели санкции в отношении 37 россиян и семи российских компаний. Об этом сообщил МИД страны.

Согласно обновленному черному списку, финансовые ограничительные меры, а также запрет на посещение Австралии теперь действуют для членов правления «Газпром нефти», Газпромбанка, «Совкомфлота», гендиректора «РусГидро» Виктора Хмарина, главы Татарстана Рустама Минниханова.

Помимо них под санкции попали певец Shaman (Ярослав Дронов), спортсменка и телеведущая Мария Киселева, глава издательского дома News Media Арам Габрелянов, актер и блогер Вячеслав Манучаров, замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

В список подсанкционных юрлиц внесены в том числе страховая компания «Согласие», производитель процессоров «Байкал электроникс», АО «Микрон» и др.