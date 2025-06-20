В Новороссийске доберман укусил подростка на улице Мизюкова

В Новороссийске 19 июня доберман напал на 14-летнего подростка в районе улицы Мизюкова. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

По информации правоохранителей, собака была на поводке вместе с хозяйкой, которая не попыталась успокоить животное и скрылась с места происшествия. Родители пострадавшего узнали о нападении только после возвращения сына домой.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту инцидента. Владелице добермана рекомендовали подтвердить наличие прививки против бешенства у собаки и проявить ответственность.

В марте в Новороссийске отловили более 100 бродячих собак — 103 животных были взяты под контроль городских служб.

Анна Гречко