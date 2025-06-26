Администрацию Бирского района возглавил Павел Трапезников

48-летний Павел Трапезников сегодня назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района, сообщили «Ъ-Уфа» в райсовете.

Позавчера господин Трапезников объявил об отставке с аналогичной должности в соседнем Мишкинском районе, администрацию которого он возглавлял с 2019 года.

С Бирским районом связана значительная часть карьеры Павла Трапезникова, родившегося в городе Балхаш Казахской ССР. В частности, с 2018-го по 2019 год чиновник был заместителем главы районной администрации.

С апреля 2020-го по апрель 2025 года администрацией Бирского района руководил Антон Талалов, покинувший пост по собственному желанию. Обязанности главы до сегодняшнего дня исполнял Андрей Плотников, курирующий социальные вопросы.

Идэль Гумеров