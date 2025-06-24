Глава администрации Мишкинского района ушел в отставку

Возглавлявший с 2019 года администрацию Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников покинул пост по собственному желанию. Об этом экс-чиновник написал в соцсетях.

Что стало поводом для отставки, неизвестно. «Начинается новый этап моей жизни»,— написал господин Трапезников. Обязанности главы администрации Мишкинского района возложены на Ларису Александрову, первого заместителя главы.

Павел Трапезников родился в 1976 году в Балхаше Казахской ССР. В разное время работал в службе судебных приставов, налоговой службе, Пенсионном фонде, а также в коммерческих банках. Кроме того, был заместителем главы администрации Бирского района. В мае 2019 году возглавил администрацию Мишкинского района, а в сентябре 2024 года был переизбран на должность.

С начала 2025 годы свои посты также покинули главы администраций Бирского, Белорецкого, Абзелиловского районов.

Идэль Гумеров