В Ярославле отменили закупки по цифровизации двух кладбищ

В Ярославле отменены конкурсы по определению подрядчиков для формирования и наполнения электронно-цифровой базы Леонтьевского и Игнатовского кладбищ. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Начальная цена контракта для Леонтьевского кладбища была определена в 930 тыс. руб., для Игнатовского — 6,4 млн руб. На конкурс по второму кладбищу поступили три просьбы о разъяснении положений извещения, в частности, можно ли выполнить работы удаленно и какова площадь кладбища и число захоронений. В ответ на два запроса сообщается, что «заказчиком принято решение об отмене закупки».

Ранее было оцифровано Осташинское кладбище. Модель работает на базе геоинформационной системы «Осирис». На модели кладбища обозначены все существующие захоронения, любое из которых можно найти по имени усопшего. Также поисковик позволяет найти фотографию могилы. Обозначен и полный список людей, похороненных на этом кладбище. Отражены неизвестные могилы и место их положения.

Алла Чижова