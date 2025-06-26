Жительницу Урала задержали по делу об убийстве двухмесячной дочери

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана мать ребенка — погибшей девочке было менее двух месяцев, она родилась в мае, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 25 июня в одной из квартир в Камышловском районе. Как считает следствие, из-за плача ребенка мать проявила агрессию и с силой бросила ее на диван. Из-за этого девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия.

После этого мать попыталась скрыться, но ее нашли во время следственно-оперативных мероприятий. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, она уехала из муниципалитета, но на автовокзале другого населенного пункта ее задержали полицейские Пышминского района. «Сейчас она доставлена в дежурную часть полиции и в ближайшее время будет передана нашим коллегам из СК России для официального допроса. Прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти»,— рассказал полковник Горелых.

В ближайшее время задержанная будет допрошена в качестве подозреваемой, в дальнейшем будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Нижнем Тагиле вынесли приговор местной жительнице Алене Добрыниной, признанной виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ). Следствием установлено, что в марте обвиняемая родила мальчика в квартире, завернула его в одеяло, вынесла на улицу и положила на скамейку, осознавая, что ребенок замерзнет и умрет, однако новорожденного обнаружил один из жильцов.

Ирина Пичурина