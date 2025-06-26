Двукратный обладатель Кубка Стенли вернулся в омский «Авангард»

Вячеслав Войнов вернулся в «Авангард». Омский хоккейный клуб подписал контракт с защитником на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

За свою карьеру к 35 годам Вячеслав Войнов собрал коллекцию основных хоккейных титулов. В 2012 и 2014 годах защитник стал обладателем Кубка Стенли Национальной хоккейной лиги вместе с «Лос-Анджелес Кингз». В 2018 году он получил золотые медали Олимпиады со сборной России. Годом ранее Вячеслав Войнов выиграл Кубок Гагарина с санкт-петербургским СКА.

В «Авангарде» уроженец Челябинска Вячеслав Войнов уже выступал — в сезоне 2019/2020. «Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии»,— прокомментировал новый контракт сайту клуба генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе новосибирская «Сибирь» сообщила о подписании контракта с другим двукратным обладателем Кубка Стенли (с «Питтсбург Пингвинз») — американцем Скоттом Уилсоном.

Валерий Лавский