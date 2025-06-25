«Сибирь» подписала контракт с двукратным обладателем Кубка Стенли

Двукратный обладатель Кубка Стенли Скотт Уилсон перешел в «Сибирь». О подписании контракта с американским нападающим на два года сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Скотт Уилсон предыдущий сезон начинал в магнитогорском «Металлурге», а завершал в уфимском «Салавате Юлаеве». До этого он выступал за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В частности, за «Питтсбург Пингвинз», вместе с которым дважды завоевывал главный трофей НХЛ.

Скотт Уилсон стал вторым американцем в составе «Сибири», который формируется на сезон 2025/2026. Ранее клуб сообщал о подписании контракта с защитником Дэвидом Фэрренсом.

Валерий Лавский