Экс-главу свердловского УЭБиПК Андрея Дьякова начали судить

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Дьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам источника «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получил взятку в размере 17 млн руб. от бизнесмена Василия Петрова, обвиняемого в мошенничестве. Собеседник уточнил, что Дьяков не предотвращал противоправную деятельность Петрова, у которого была организована незаконная площадка по обналичиванию денег.

Второй эпизод в уголовном деле касается взятки в 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который также является обвиняемым по делу о мошенничестве. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ситуацией, у бизнесмена Шахмаева были заключены контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, при их подписании он манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС.

Вину Андрей Дьяков признал, заключил сделку со следствием и дал показания, в том числе на бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который, по данным «Ъ-Урал», заочно арестован за взятку в 192 млн руб. и сейчас находится в розыске.

Во время судебного заседание суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря.

Представители гособвинения, адвокаты и сам подсудимый ходатайствовали о закрытии процесса от журналистов. Суд заявленное требование удовлетворил частично и закрыл процесс в оглашении персональных данных.

Сам Андрей Дьяков прибыл в суд с тремя адвокатами и передвигался на костылях.

Следующее заседание состоится 27 августа.

Мария Шараева