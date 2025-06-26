Ночью ПВО сбили 50 БПЛА, два из них — над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма в ночь на 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество — 23 БПЛА — перехвачено над Курской областью. Еще 11 беспилотников были ликвидированы в небе над Ростовской областью, над Брянской областью — 6, над Белгородской — 3.

На подлете к Московскому региону уничтожены три БПЛА, два из которых направлялись к столице. По одному дрону сбито в Калужской области и Мордовии.

Анна Гречко