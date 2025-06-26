Собянин: силы ПВО сбили два атаковавших Москву беспилотника

Средства ПВО сбили атаковавший Москву БПЛА, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По информации главы города, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Внуково — воздушная гавань не обслуживает авиарейсы. Подобная мера продолжает также действовать в Калуге.

Спустя около 14 минут Сергей Собянин сообщил еще об одном сбитом беспилотнике в Московском регионе.