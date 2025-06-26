В двух районах Ростовской области ночью 26 июня силы ПВО сбили беспилотники

Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь военные перехватили и уничтожили над Ростовской областью 11 украинских беспилотников самолетного типа.

Валентина Любашенко