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В двух районах Ростовской области ночью 26 июня силы ПВО сбили беспилотники

Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь военные перехватили и уничтожили над Ростовской областью 11 украинских беспилотников самолетного типа.

Валентина Любашенко

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