Арестованы двое участников драки со стрельбой в Усть-Куте

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, устроившим стрельбу в Усть-Куте (Иркутская область). Их поместили под стражу на два месяца, сообщила прокуратура региона. Обвиняемым инкриминируют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, утром 21 июня между посетителями кафе на ул. Речников произошел конфликт, переросший в драку. В ходе нее двое участников разборок вооружились ружьями и открыли стрельбу.

Как писал «Ъ-Сибирь», два человека получили ранения. Их госпитализировали в местную больницу.

Александра Стрелкова