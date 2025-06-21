Двух раненых госпитализировали после стрельбы в Усть-Куте

Стрельбой закончился конфликт между местными жителями в иркутском городе Уст-Куте. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следователей, оружие применил один из участников массовой драки около кафе на ул. Речников. Ранения получили двое мужчин. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Ход расследования поставила на контроль городская прокуратура. Как уточнили в областном главке ведомства, пострадавшие в ходе конфликта были госпитализированы.

За последнее время это уже второй инцидент со стрельбой в Приангарье. 31 мая в Ангарске также в ходе конфликта с участием нескольких человек пятеро из них получили ранения.

Валерий Лавский