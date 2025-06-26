Безос может воспользоваться ссорой Трампа и Маска для развития Blue Origin
Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос говорил с президентом США Дональдом Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а гендиректор компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Джефф Безос
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
По словам собеседников издания, в некоторых разговорах господин Безос и другие руководители Blue Origin призывали к получению дополнительных государственных контрактов.
Как отметили в газете, Джефф Безос в последние месяцы «пытался очаровать Трампа». Он даже пригласил его на свою свадьбу в Венеции на этой неделе, однако график президента не позволит ему приехать, выяснила WSJ.
Встречи участились через несколько дней после публичного конфликта Дональда Трампа и владельца компании SpaceX Илона Маска, который был одним из главных советников президента.
В WSJ напомнили, что Илон Маск и Джефф Безос уже много лет конкурируют в космической сфере, но SpaceX значительно опередила Blue Origin, запуская ракеты рекордными темпами и став доминирующим подрядчиком Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск — хроника конфликта в материале «Ъ».