Безос может воспользоваться ссорой Трампа и Маска для развития Blue Origin

Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос говорил с президентом США Дональдом Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а гендиректор компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джефф Безос

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Джефф Безос

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По словам собеседников издания, в некоторых разговорах господин Безос и другие руководители Blue Origin призывали к получению дополнительных государственных контрактов.

Как отметили в газете, Джефф Безос в последние месяцы «пытался очаровать Трампа». Он даже пригласил его на свою свадьбу в Венеции на этой неделе, однако график президента не позволит ему приехать, выяснила WSJ.

Встречи участились через несколько дней после публичного конфликта Дональда Трампа и владельца компании SpaceX Илона Маска, который был одним из главных советников президента.

В WSJ напомнили, что Илон Маск и Джефф Безос уже много лет конкурируют в космической сфере, но SpaceX значительно опередила Blue Origin, запуская ракеты рекордными темпами и став доминирующим подрядчиком Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск — хроника конфликта в материале «Ъ».