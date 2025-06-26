Экс-замглавы Минобороны находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского

Экс-заместитель министра обороны РФ Павел Попов находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. В мае его экстренно госпитализировали из СИЗО «Лефортово», где он находился по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Дениса Сагача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Сагача, врачи не делают никаких прогнозов о состоянии Попова.

8 мая генерал Попов из СИЗО попал в городскую больницу из-за обострения хронического заболевания. У генерала ранее было диагностировано ожирение, проблемы с сердцем, давлением, а также повышенный уровень сахара. Тогда Денис Сагач сообщил, что военный суд продлил арест Попова до 21 июля.

В августе прошлого года СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве, расследование которого касается работы парка «Патриот». У экс-чиновника и его родственников нашли недвижимость на сумму свыше 500 млн руб. Господин Попов работал замминистра с 2013 года по июнь 2024 года.

О деле о хищениях в «Патриоте» — в материале «Ъ» «Деньги мимо парка».