Аэропорт Внуково ввел временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации. Подобная мера продолжает действовать в воздушной гавани Калуги.

Ранее подобную меру вводили в пяти аэропортах Приволжского федерального округа: в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Ульяновске. Воздушные гавани не принимали авиарейсы с утра 25 июня, из-за чего авиакомпании проводили корректировку расписания полетов. Аэропорты уже вернулись к работе.