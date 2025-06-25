Bild: Зеленский играл «второстепенную роль» на саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский играл на саммите НАТО «второстепенную роль», пишет немецкий таблоид Bild. «Никаких приглашений на рабочие заседания, никаких новых миллиардов помощи, никаких заявлений о перспективах НАТО (вступления.— “Ъ”) для Украины»,— отмечает издание.
Фото: Toby Melville / Reuters
По его данным, президент США Дональд Трамп настоял на том, чтобы в заключительной декларации саммита не было подобных обещаний. Как пишет Bild, господин Трамп, судя по всему, готов в рамках сделки с Россией отказаться от планов приема Украины в НАТО.
Другое немецкое издание, Tagesschau, также отмечает, что в нынешнем году на саммите военный конфликт между Россией и Украиной был второстепенной темой, в отличие от предыдущих мероприятий такого рода. Издание пишет, что в этот раз, в частности, не было упоминания «необратимого пути» Украины в НАТО, о чем заявляли на саммите в прошлом году.
Ранее сообщалось, что сегодня на саммите НАТО Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.
Подробнее о саммите НАТО — в материале «Ъ» «Блок платежом красен».