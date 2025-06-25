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Трамп провел встречу с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание «Суспильне». Встреча длилась около 50 минут.

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

«Длинная и содержательная встреча с президентом Трампом. Мы обсудили все действительно важные вопросы»,— сказал Владимир Зеленский журналистам по итогам беседы с американским президентом. Позже он пообещал подробнее рассказать о результатах встречи.

Предыдущая встреча американского и украинского президентов прошла 26 апреля на похоронах папы римского Франциска. Тогда переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского были недолгими, однако в Белом доме их беседу назвали «продуктивной».

Екатерина Отрашкевич

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