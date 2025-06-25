Эрдоган: вопрос с российскими С-400 закрыт и не обсуждался с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему использования зенитных ракетных комплексов С-400. По словам турецкого президента, этот вопрос закрыт.

Вместо этого стороны обсудили поставки американских истребителей F-35. «Наши ответственные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге (трансляция велась агентством Anadolu).

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция выделила около $1,3–1,4 млрд в рамках проекта о поставках F-35. Кроме того, Анкара ведет работу с Великобританией и Германией по закупке истребителей Eurofighter.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который турецкая сторона получила через два года. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но Анкара не согласилась. В ответ на это американская сторона исключила Турцию из программы поставок истребителей F-35. До переговоров президентов США и Турции Bloomberg сообщало, что господин Эрдоган хочет убедить Дональда Трампа снять запрет на поставки истребителей для Турции.

Елизавета Шмакова