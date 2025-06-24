Bloomberg: Эрдоган на встрече с Трампом обсудит поставки истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится ко встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, чтобы добиться перезагрузки напряженных отношений стран, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, турецкий лидер планирует в том числе обсудить запрет на поставки Анкаре американских истребителей F-35.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который турецкая сторона получила через два года. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но Анкара не согласилась. В ответ на это американская сторона исключила Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Источники Bloomberg сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган хочет убедить Дональда Трампа снять запрет на поставки истребителей для Турции. В обмен турецкая сторона может пообещать использовать российские С-400 «контролируемым образом». Встреча лидеров состоится поздно вечером 24 июня.

Собеседники агентства допускают, что Реджеп Тайип Эрдоган может попросить американского коллегу сдерживать действия Израиля в ближневосточном регионе. Речь также пойдет об интеграции поддерживаемых США курдов в сирийскую армию.

Лусине Баласян