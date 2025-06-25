Владелец парка «Тайган» перенес новую операцию после нападения льва

Директору крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову провели очередную операцию на трахее в Краснодаре после нападения льва 22 июня. Об этом сообщил гендиректор Большого московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Симферополе не было необходимого оборудования для такой операции, поэтому директора «Тайгана» транспортировали в Краснодар, где врачи провели тщательное обследование и сделали операцию.

У господина Зубкова были серьезно травмированы трахея, мышцы шеи и грудная клетка, лев прокусил кожу в области шеи, оцарапаны область ребер и нога. Легкое пострадало незначительно: через маленькое отверстие в грудной полости попадал воздух, создавая дискомфорт, но не мешая работе органа. Врачи удалили воздух и нормализовали давление. Важные сосуды и пищевод остались неповрежденными, были повреждены только поверхностные вены, что не вызвало критической кровопотери. По словам ветеринарного врача парка Василия Пискового, жизнь господину Зубкову спасло то, что лев не достал до жизненно важных сосудов — всего пару сантиметров.

Сейчас Олег Зубков не может говорить, но активно взаимодействует с врачами с помощью сообщений. Ожидается, что для полного восстановления понадобится около года интенсивной реабилитации. Лечиться он будет в Краснодаре, где у пациента наблюдается положительная динамика.

Подробнее — в материале «Ъ» «Директор "Тайгана" пережил львиную атаку».