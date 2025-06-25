Евро подешевел больше чем на полрубля

Банк России установил курсы иностранных валют на 26 июня. Официальный курс доллара США — 78,1959 руб., евро — 91,0599 руб., юаня — 10,9069 руб. Евро подешевел на 67 коп., доллар — на 19 коп., юань — на 5 коп.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Центробанк не ждет значительного укрепления рубля, представители власти и бизнесмены говорят о необходимости ослабления валюты.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль заклинают на понижение».