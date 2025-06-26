НСПК снизит комиссии для букмекеров и лотерейщиков

С 1 июля Национальная система платежных карт (НСПК) снизит межбанковские комиссии для организаторов азартных игр и лотерей. Для крупнейших операторов ставка составит 1% при обороте от 40 млрд руб. в квартал.

По данным «Ъ», текущая средняя комиссия для отрасли — около 2%. В НСПК заявили, что снижение позволит компаниям направить средства на развитие спорта. Однако эксперты не исключают, что инициатива была лоббирована букмекерами на фоне падения прибыли.

В 2024 году чистая прибыль легального рынка сократилась на 18,5%, до 92,7 млрд руб., несмотря на рост оборота до 4,7 трлн руб. Ассоциация «Финансовые инновации» оценивает потенциальную экономию отрасли в сотни миллионов рублей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Букмекеры отыграли процент».