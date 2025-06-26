Полиция положила трубку киберпреступников

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нагрянули с облавой к предпринимателям, которых подозревают в поставке сим-карт за рубеж для дистанционного мошенничества. Часть симок, предполагают правоохранители, использовалась украинскими телефонными мошенниками. Всего с помощью этой схемы было совершенно около тысячи киберпреступлений против россиян. Пока задержанным вменяют лишь кражу, которую позже могут переквалифицировать на более тяжкую статью из-за содействие аферистам из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К настоящему времени государство сформировало принцип нулевой терпимости к массовому нарушению прав граждан, у которых изымают собственность с помощью звонков колл-центров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ К настоящему времени государство сформировало принцип нулевой терпимости к массовому нарушению прав граждан, у которых изымают собственность с помощью звонков колл-центров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О пресечении массовых поставок сим-карт для использования в схеме дистанционных мошенничеств в среду, 25 июня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как рассказали в отделе полиции по борьбе с киберпреступностью, они предварительно установили, что криминальную схему организовал житель Всеволожского района Ленобласти, руководитель компании — мультибрендового дилера операторов мобильной связи. Компания, гендиректором которой является предполагаемый организатор схемы, заработала за 2024 год 26,2 млн рублей чистой прибыли на розничной продаже телекоммуникационного оборудования. Наличие торговых точек помогло организовать продажу симок колл-центрам через даркнет, полагают в полиции.

В теневом сегменте интернета предприниматель нашел объявление о массовой закупке активных российских телефонных номеров колл-центрами, работающими на Украине, утверждают в МВД. Бизнесмен привлек к участию своего брата и знакомых, которые получали от операторов связи оптовые партии сим-карт для продажи в сети арендованных торговых объектов. При этом для активации симок было необходимо их зарегистрировать с данными абонентов, которых на самом деле не было, поэтому для этого были использованы подставные данные, которые оператор проверить не может. Эти сведения были введены в биллинговые системы, а симки считались проданными иностранным гражданам легально. После этого сим-карты выставлялись в даркнет и продавались сообщникам мошенников, которые обеспечивали работу сим-боксов, подменяющих зарубежные номера на российские.

Сим-боксы, или сим-банки,— это небольшое устройство, которое может работать одновременно с десятками сим-карт, вставленных в него. Часто подобные боксы используются в бизнесе, но в последнее время они стали постоянным атрибутом телефонных мошенников, так как с них можно делать массовые звонки и рассылки СМС, а когда будет заблокирована одна карта, другие продолжат работу. Недавно, в конце апреля 2025 года, уголовный розыск задержал создателей сим-боксов для мошенников в Петербурге, которые оформляли симки на паспорта убитых и пленных бойцов СВО. Расследование дела продолжается.

По данным ГУ МВД, с 2024 года задержанные реализовали более 32,5 тыс. сим-карт, с использованием которых против россиян совершено около тысячи айти-преступлений. Полицейские полагают, что их задержание прервало более 15 тыс. ежедневных звонков от зарубежных колл-центров.

Если раньше получить сим-карту без паспорта и регистрации в офисе оператора было проще простого — продавцы уже активированных симок стояли чуть ли не в каждом подземном переходе и у каждого ТЦ или метро, — то теперь с этим все сильно сложнее. Операторы начали активнее проверять своих партнеров и разрывать договоры при подозрениях о мошенничестве. Но и сейчас оптовые партии становятся товаром для телефонных мошенников, несмотря на ужесточение наказаний. Отследить нарушения по всем сим-картам — задача технически невыполнимая, считают операторы. В даркнете уже активированные карты продают по цене от 400 рублей за штуку.

Участникам мошенничества вменяют статью о краже (ст. 158 УК РФ). В рамках следствия полиция и следователи провели серию обысков в торговых объектах и жилищах подозреваемых. Там были изъяты флешки, документы и другие предметы. Силовики устанавливают все эпизоды и соучастников.

К настоящему времени государство сформировало принцип нулевой терпимости к массовому нарушению прав граждан, у которых изымают собственность с помощью звонков колл-центров, но традиционно аферистов преследуют по ст. 159 УК РФ (мошенничество), говорит юрист юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Светлана Желудкова. «Почему в данном случае полицией применена ст. 158 УК РФ, из описания не ясно, все зависит от конкретных фактов произошедшего. Инструментарий УК РФ позволяет также говорить о вменении лицам, осуществляющим пособничество телефонным мошенникам, и более специальных составов, таких как ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежа)»,— добавила госпожа Желудкова.

Квалификация действий по 158-й статье УК РФ выглядит как предварительная, считает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. С большой долей вероятности кража будет переквалифицирована в мошенничество, вполне возможно, это будет мошенничество с использованием электронных средств платежа, а сам бизнесмен может проходить по делу как соучастник лиц, в чьих интересах сим-карты закупались. «Если симки уже были использованы мошенниками и с их применением был нанесен ущерб (а в этом, увы, сомневаться не приходится), то в качестве отягчающих обстоятельств могут оказаться не только совершение деяния в составе организованной группы по предварительному сговору, но и причинение крупного и особо крупного ущерба»,— полагает юрист.

Полина Пучкова