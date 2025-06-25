Вернуть титул: Медведев назвал цель «Зенита» на новый сезон РПЛ

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что в следующем сезоне перед командой стоит только одна цель – вернуть утраченные позиции и вновь завоевать чемпионский титул, сообщает РИА Новости Спорт. Он намекнул, что во второй раз подряд «серебро» не устроит никого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык!»— сказал господин Медведев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель правления сине-бело-голубых опроверг слухи об уходе хавбека Максима Глушенкова из «Зенита» из-за конфликта с главным тренером Сергеем Семаком. По мнению топ-менеджера клуба с берегов Невы, подобные слухи должны только мотивировать игрока.

Андрей Маркелов